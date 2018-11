Finale Europa League 2019: dove e quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Mercoledì 29 maggio, nella splendida e avveniristica struttura dello Stadio Olimpico di Baku, andrà in scena la Finale di Europa League 2019. Un atto conclusivo che mette in palio, oltre al trofeo di una competizione prestigiosa, la qualificazione alla Champions League 2020, riservando un posto per la Supercoppa Europea 2019. In buona sostanza un confronto che può regalare tante soddisfazioni alle due compagini che arriveranno fino in fondo. L’anno passato fu l’Atletico Madrid ad imporsi contro l’Olympique de Marseille con un netto 3-0, portando a 3 il computo dei successi in questa rassegna continentale. Chi si aggiudicherà la vittoria finale in questa edizione 2019?

Il Chelsea di Maurizio Sarri e l’Arsenal sembrano le formazioni meglio attrezzate per giungere alla tanto ambita partita ma in questa competizione le sorprese sono sempre dietro l’angolo. In casa Italia, Lazio e Milan proveranno a rappresentare al meglio il Bel Paese, giocandosi le proprie carte nella fase ad eliminazione diretta che avrà inizio a partire dal 14 febbraio, con le gara d’andata dei sedicesimi di finale, mentre il ritorno è previsto nella settimana successiva. Ovviamente spetterà al sorteggio stabilire gli incroci. Urna che svelerà i tanto attesi incontri il 17 dicembre a Nyon (Svizzera).

Di seguito la programmazione della Finale di Europa League 2019 a Baku che godrà della copertura televisiva di Sky Sport:

Mercoledì 29 maggio

ore 21.00 Finale Europa League 2019 – Stadio Olimpico di Baku













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CosminIftode / Shutterstock.com