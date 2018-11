Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di Indianapolis nel 2019 con la McLaren: lo spagnolo vuole la Tripla Corona

Nessuna sorpresa all’orizzonte sul fronte Fernando Alonso. Lo spagnolo, impegnato nel penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno in Brasile, correrà l’anno prossimo la 500 Miglia di Indianapolis con la McLaren. Il team inglese ha infatti annunciato che disputerà la celebre corsa americana con l’iberico alla guida, per soddisfare l’obiettivo di Fernando di far sua la “Tripla Corona“: il riconoscimento per chi è stato in grado di vincere il GP di Monaco, la 24 Ore di Le Mans e, per l’appunto, la 500 Miglia. Attualmente Alonso ha portato a casa le prime due delle competizioni citate. Non resta che completare il “puzzle“.

Si tratta, quindi, di un ritorno dopo la poco fortuna esperienza del 2017 quando Nando, in lizza per le posizioni di vertice, fu costretto al ritiro per problemi al motore: “Ho chiarito già da tempo il mio desiderio di realizzare la Triple Crown. Ho avuto un’esperienza incredibile a Indianapolis nel 2017. Sapevo che se c’era l’opportunità dovevo tornare e sono particolarmente felice di farlo ancora con la McLaren: sono contento che abbiano deciso di andare avanti. È una gara difficile, sarà una grande sfida, ma siamo piloti ed è per questo che corriamo“.

E così il due volte iridato, dopo aver reso noto di voler lasciare dal 2019 il Circus della F1, cerca la nuova avventura negli States per realizzare un suo grande sogno ed entrare ancor di più nella storia del motorsport.













