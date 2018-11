Federer-Zverev, Semifinale Atp Finals 2018: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo

Sabato 17 novembre si disputerà l’attesissima semifinale delle ATP Finals 2018 tra Roger Federer e Alexander Zverev, pronti a sfidarsi sul cemento della O2 Arena di Londra. Nella capitale britannica andrà in scena un incontro particolarmente acceso e vibrante che mette in palio un posto nella finale di domenica contro il vincente di Djokovic-Anderson: il Maestro svizzero partirà con i favori del pronostico anche se non ha incantato durante il girone eliminatorio perdendo contro Nishikori, il giovane tedesco ha però tutte le carte in regola per poterlo battere e guadagnarsi un posto al solo.



Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario e l’orario d’inizio di Federer-Zverev, semifinale delle ATP Finals 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SABATO 17 NOVEMBRE:

Orario da definire Roger Federer vs Alexander Zverev

FEDERER-ZVEREV: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com