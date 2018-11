F1, ufficiale: Lance Stroll pilota della Force India, affiancherà Sergio Perez

Lance Stroll è ufficialmente un nuovo pilota della Racing Point Force India, scuderia di Formula Uno di cui è proprietario suo papà Lawrence. Oggi è arrivata la scontata ufficialità di una notizia che era già ovvia dal momento dell’acquisizione del team da parte di una cordata di imprenditori guidata dal miliardario canadese. Il 20enne, che ha disputato l’ultima stagione al volante della Wiliams, ha siglato un accordo pluriennale e sarà il compagno di squadra di Sergio Perez.



Lance Stroll ha già disputato i recenti Test Pirelli con la monoposto dalla livrea rosa: “Questo è l’inizio di un viaggio incredibilmente emozionante nella mia carriera in F.1: non vedo l’ora di lavorare con una squadra di successo e con una grande cultura. Per me è una nuova sfida e sono entusiasta di abbracciare questa nuova opportunità“.

Queste invece le dichiarazioni di Otmar Szafnauer, team principal e Ceo della scuderia: “Sono lieto di poter finalmente confermare l’arrivo di Lance al fianco di Sergio Perez per il prossimo anno: ci dà uno schieramento eccitante con la perfetta combinazione di giovinezza, talento ed esperienza. Lance ha solo 20 anni e vediamo in lui un enorme potenziale, crediamo di poter creare un ambiente in cui lui possa fiorire e siamo davvero entusiasti di iniziare il nostro viaggio con lui. Vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare Esteban Ocon per il suo contributo alla squadra nelle ultime due stagioni e augurargli il meglio per il suo futuro“.

Racing Point Force India is delighted to announce that @lance_stroll will join the team for 2019 to race alongside Sergio Perez. Lance has pledged his commitment to the team as part of a long-term deal. Full story: https://t.co/5Op71I0Ndk pic.twitter.com/l91Yehg9Hk — Racing Point Force India F1 (@ForceIndiaF1) November 30, 2018