F1, Test Abu Dhabi 2018: date, programma, orari e tv. Si gira in settimana, c’è Leclerc!

Martedì 27 e mercoledì 28 novembre si svolgeranno i Test Pirelli ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina i piloti proveranno le nuove gomme in vista del Mondiale 2019: negli Emirati Arabi Uniti ci sarà spazio per due giorni di test, 18 ore complessive per collaudare le mescole che saranno protagonist il prossimo anno. Queste prove saranno anche l’occasione per vedere all’opera le varie scuderie che si stanno già preparando al 2019, questa tappa rappresenta la base di partenza per progettare la migliore monoposto.



La Ferrari si affiderà subito a Charles Leclerc, la grande novità di Maranello che affiancherà Sebastian Vettel: la Rossa vorrà darà l’assalto al titolo iridato e cercherà di non farsi sorprendere. Kimi Raikkonen sarà invece al volante della Alfa Romeo Sauber insieme ad Antonio Giovanizzi che da marzo sarà titolare. Ritornerà anche Daniil Kvyat sulla Toro Rosso, Lance Stroll esordirà con la Force India, Pierre Gasly con la Red Bull mentre Dani Ricciardo non potrà provare la Renault.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dei Test Pirelli ad Abu Dhabi 2018. Non sono previste dirette tv e streaming, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE:

06.00-15.00 Test Pirelli 2018

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE:

06.00-15.00 Test Pirelli 2018

TEST ABU DHABI 2018: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste dirette tv e streaming, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI