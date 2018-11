F1, GP Abu Dhabi 2018: come vedere la diretta in chiaro su TV8. Orario e programma

Il GP di Abu Dhabi 2018, ultima tappa del Mondiale F1 in programma oggi domenica 25 novembre, sarà trasmesso in diretta tv gratis e in chiaro su TV8. La gara che chiude la stagione sarà così fruibile da tutto il pubblico anche senza abbonamento a Sky.

Siamo all’epilogo, tutti i verdetti sono già stati consegnati alla storia e i piloti saranno liberi da particolari pressione, dunque ne vedremo davvero delle belle. Si girerà su una pista con scarse opportunità di sorpasso ma che ha sempre regalato molteplici colpi di scena, si partirà sotto la luce del sole ma la bandiera a scacchi sventolerà sotto i riflettori della luce artificiale: situazione unica e particolare che affascina da ormai dieci anni.



Le Red Bull e le Mercedes sembrano avere una marcia in più. Max Verstappen punta alla vittoria dopo il tamponamento subito in Brasile, Dani Ricciardo vuole lasciare al meglio la scuderia austriaca, Lewis Hamilton è già Campione del Mondo e vuole ritoccare i propri record, Valtteri Bottas ha vinto qui la sua ultima corsa e spera di replicarsi. Le Ferrari dovranno superarsi se vorranno lottare per un traguardo importante: Sebastian Vettel è molto amareggiato per gli sviluppi che ha preso la stagione, Kimi Raikkonen è alla sua ultima recita in rosso prima del trasferimento in Sauber.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Abu Dhabi 2018, ultima tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUANDO SI CORRE IL GP ABU DHABI 2018: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 25 NOVEMBRE:

14.10 GP Abu Dhabi 2018 – Gara

COME VEDERE IL GP ABU DHABI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING?

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e su TV8

Diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Repliche su Sky Sport F1 alle ore 17.00, 20.30, 23.00.













