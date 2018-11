F1, si guarda al Mondiale 2019: test ad Abu Dhabi, Leclerc subito con la Ferrari. Ricciardo niente Renault?

Nel weekend si disputerà il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1, ma l’attenzione del Circus è ormai già rivolta verso la prossima stagione. Il 2019 incomincerà sostanzialmente già al termine del GP di Abu Dhabi previsto tra due weekend, lunedì 26 e martedì 27 novembre sono infatti in programma due giorni di test per la delibera delle gomme Pirelli 2019.

Sarà l’occasione per vedere alcuni piloti già al volante delle monoposto che guideranno il prossimo anno: ad esempio Charles Leclerc porterà in pista la sua Ferrari prendendo con anticipo il posto di Kimi Raikkonen che si accomoderà immediatamente con la Sauber alternandosi con Antonio Giovinazzi che sarà titolare il prossimo anno. Mancano ancora le varie ufficialità ma ormai non sembrano più esserci dubbi. Ne ha parlato oggi it.motorsport.com che ha svelato anche un altro importante scenario: la Red Bull non avrebbe autorizzato Daniel Ricciardo a partecipare ai test con la Renault e lo stesso potrebbe accadere per Carlos Sainz con la McLaren.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI