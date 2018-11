F1, quando comincia il Mondiale 2019? Calendario, programma e date del prossimo anno. Inizio a marzo, finale a dicembre!

Il Mondiale F1 2019 scatterà il 17 marzo a Melbourne con la tradizionale apertura nella terra dei canguri, sarà il GP di Australia a tenere a battesimo la nuova stagione della massima categoria automobilistica. Sul celeberisimo circuito semicittadino andrà in scena la prima sfida di una stagione che sui preannuncia altamente avvincente e appassionante: Lewis Hamilton punterà al sesto titolo iridato, Sebastian Vettel proverà a conquistare la prima apoteosi in Ferrari che vorranno finalmente battere le Mercedes, Charles Leclerc debutterà in rosso e proverà a dire la sua, da non sottovalutare la Red Bull con Max Verstappen.



Dopo il GP di Australia ci si trasferirà in Bahrain (31 marzo) e successivamente in Cina (14 aprile) prima del passaggio in Azerbaijan. La prima gara in Europa al Montmelò di Barcellona per il GP di Spagna il 12 maggio. Si gareggerà poi a cadenza bisettimanale fino al 4 agosto (Ungheria) passando per Canada, Francia, Austria, Gran Bretagna, Germania. Si riprenderà il 1° settembre in Belgio dopo la pausa estiva, a Monza si correrà l’8 settembre. Poi il consueto tour tra Asia e America, grande chiusura addirittura il 1° dicembre ad Abu Dhabi. Di seguito il calendario completo del Mondiale F1 2019, tutte le date e il programma di tutti i Gran Premi.

CALENDARIO MONDIALE F1 2019:

17 marzo GP Australia, Melbourne – ore 7.10

31 marzo GP Bahrain, Sakhir – ore 17.10

14 aprile GP Cina, Shanghai – ore 8.10

28 aprile GP Azerbaigian, Baku – ore 14.10

12 maggio GP Spagna, Montmelò – ore 15.10

26 maggio GP Monaco, Montecarlo – ore 15.10

09 giugno GP Canada, Montreal – ore 20.10

23 giugno GP Francia, Le Castellet – ore 15.10

30 giugno GP Austria, Spielberg – ore 15.10

14 luglio GP Gran Bretagna, Silverstone ore 15.10

28 luglio GP Germania, Hockenheim – ore 15.10

04 agosto GP Ungheria, Budapest – ore 15.10

1° settembre GP Belgio, Spa – ore 15.10

8 settembre GP Italia, Monza – ore 15.10

22 settembre GP Singapore, Marina Bay – ore 14.10

29 settembre GP Russia, Sochi – ore 13.10

13 ottobre GP Giappone, Suzuka – ore 7.10

27 ottobre GP Stati Uniti, Austin – ore 20.10

3 novembre GP Messico, Città del Messico – ore 20.10

17 novembre GP Brasile, San Paolo – ore 18.10

1° dicembre GP Abu Dhabi, Yas Marina – ore 14.10

COME VEDERE IL MONDIALE F1 IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Sky Sport F1.

Diretta tv su TV8 di alcune gare (ancora da comunicare), differita delle altre. Il GP d’Italia sarà in diretta tv anche sulla Rai.

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













