F1 oggi, GP Brasile 2018: a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e TV8

Dopo le prime due sessioni di prove libere di ieri del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno, si inizia a fare sul serio sul tracciato di Interlagos, con i piloti che si sfideranno sui millesimi per conquistare la pole position in vista della gara di domani. E sarà davvero questione di una inezia per quanto riguarda l’assegnazione della prima casella della griglia, dato che in un circuito così breve, il tempo sul giro è di poco superiore al minuto.

La giornata, come consuetudine, prenderà il via alle ore 15.00 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno con la Q1 alle ore 18.00. Un anno fa fu Valtteri Bottas a centrare la pole position davanti a Sebastian Vettel che, poi, andò a dominare la gara, mentre Lewis Hamilton concluse il suo sabato al primo giro lanciato, andando a sbattere in uscita della curva Ferradura. L’inglese detiene il record delle partenze al palo in questa stagione, con nove, ed in assoluto con 81, mentre Sebastian Vettel è fermo a quota 5, non avendo centrato la pole nelle ultime otto gare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con tutti gli orari del sabato del Gran Premio del Brasile, penultima tappa del Mondiale 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA GP BRASILE 2018

Sabato 10 novembre

ore 15.00-16.00 Prove libere 3

ore 18.00 Qualifiche GP Brasile

Repliche su SkySport F1

ore 19.45, 21.30, 23.30, 01.15

Repliche su SkySport1

ore 19.45, 00.45

