LIVE F1, GP Brasile 2018 in DIRETTA: prove libere 3. La Ferrari scalda i motori verso le qualifiche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. I piloti avranno a disposizione 60 minuti di tempo per effettuare gli ultimi test, trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling con il tracciato di Interlagos in vista delle qualifiche e della gara. Sarà un’ora cruciale per l’intero sviluppo del weekend dopo i due combattuti primi turni di prove libere in cui abbiamo visto tutti i migliori davvero molto vicini tra loro.

Le Ferrari scalderanno i motori con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen pronti a ruggire e a dare filo da torcere alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ma attenzione anche alle Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Come sempre gli uomini in pista cercheranno di effettuare una simulazione di qualifica e poi una simulazione di passo gara che saranno entrambe utili in vista dei momenti clou del fine settimana.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA