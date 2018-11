F1, Mondiale 2019: uso libero delle gomme e 2 pit-stop obbligatori i possibili cambiamenti nel regolamento

Alcune modifiche al regolamento del Mondiale 2019 di Formula Uno sono sul tavolo per cercare di evitare l’eccessivo tatticismo di questa stagione. Le proposte infatti saranno portate al prossimo Consiglio Mondiale della FIA, come rivela it.motorsport.com, circa l’uso degli pneumatici Pirelli e il numero di pit-stop.

Per quanto riguarda il primo punto, si vorrebbe l’annullamento dell’obbligo per piloti e vetture ad accedere alla Q3, qualificandosi nel Q2 con un set di coperture che saranno adottate nel primo stint di gara. Ciò ha sorriso, fino ad ora, ai top team che sono riusciti ad evitare il taglio montando mescole più dure che poi in corsa avrebbero dato meno problemi di usura. Non è un caso, infatti, che in Messico la Force India abbia adottato una strategia conservativa, decidendo di non competere per la top-10 ed avere libertà d’azione in previsione del GP. Pertanto la proposta è quella di lasciare piena libertà di scelta rispetto a quali pneumatici usare in gara.

Il secondo aspetto riguarda il vincolo di due soste proprio per scongiurare quanto visto a Singapore dove i piloti, per cercare di rimanere il più possibile in pista ed effettuare un solo pit-stop, non hanno spinto quasi mai. Ciò ha vanificato il lavoro del costruttore italiano delle gomme relativamente all’adozione di compound più morbidi rispetto al 2017. Quindi si vorrebbe mettere i racing drivers nelle condizioni di poter attaccare in corsa e non solo gestire.













