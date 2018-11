F1, GP Brasile 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Nel prossimo weekend il Circus della Formula Uno farà tappa verso il Brasile, per il penultimo appuntamento del campionato. I giochi per la classifica piloti sono già fatti mentre per la graduatoria riservata ai costruttori la matematica riserva ancora alcune possibilità alla Ferrari. Rossa che reduce dal secondo e terzo del GP del Messico, con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen alle spalle della Red Bull di Max Verstappen, punta a centrare il bersaglio grosso ad Interlagos.

Il tracciato brasiliano è da medio/medio alto carico aerodinamico per via delle numerose curve presenti soprattutto nel secondo settore che però va anche ad esaltare le caratteristiche motoristiche delle vetture. Da segnalare infatti la presenza di due lunghi rettilinei tra il primo e terzo settore dove servirà generare velocità molto elevate sia per minimizzare la perdita di tempo sul giro sia per riuscire ad essere efficienti nell’effettuare sorpassi in gara.

Assisteremo, quindi, al solito confronto tra il Cavallino Rampante e le Mercedes? Oppure la Red Bull saprà inserirsi come ha fatto a Città del Messico? Presto la pista ci fornirà le risposte che cerchiamo ma di sicuro la scuderia di Maranello e Vettel vorranno vincere per concludere con positività quest’annata così complicata e ripartire per la prossima nel migliore dei modi.

Di seguito la programmazione dell’evento sudamericano che sarà coperto da Sky Sport e da TV8 in chiaro per le qualifiche e la gara. Immancabile, poi, la presenza di OASport che vi farà vivere tutte le emozioni con le sue DIRETTA LIVE testuali.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdi 9 novembre

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.00, F1, Prove libere 1, replica

ore 18.00-19.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 10 novembre

ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 18.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 19.45, 21.30 e 23.15, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 11 novembre

ore 18.10, F1, Gara, diretta

ore 21.30 e 24.00, F1, Gara, repliche

La programmazione di TV8/HD

Sabato 10 novembre

ore 18.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 11 novembre

ore 18.10, F1, Gara, diretta













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

