F1, GP Brasile 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 11 novembre si disputa il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. Sul mitico circuito di Interlagos, uno dei più amati dai piloti per il suo particolare layout fatto di tanti saliscendi e di curve appassionanti, andrà in scena una delle gare più attese dell’intera stagione: il titolo piloti è già stato vinto da Lewis Hamilton mentre la corsa verso la corona costruttori è ancora aperta matematicamente, anche se le chance della Ferrari sono davvero ridotte e non sarà facile tenere vivo il discorso in vista dell’ultimo appuntamento dell’anno.

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position dopo una discussa qualifica, il Campione del Mondo al volante della Mercedes proverà a inseguire il suo ennesimo successo ma accanto a lui scatterà Sebastian Vettel che proverà a fare saltare il banco con la sua Ferrari, in modo da riscattare i tanti errori della stagione. Attenzione ovviamente anche a Max Verstappen, Dani Ricciardo e alle seconde guide Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DOMENICA 11 NOVEMBRE:

18.10 GP Brasile 2018 – Gara

