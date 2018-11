Atalanta-Inter oggi in tv, orario d’inizio e su che canale vederla. Le probabili formazioni

Lunch match della dodicesima giornata: derby lombardo a Bergamo, alle 12.30 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia si sfidano Atalanta ed Inter. Sfida importante per entrambe le compagini: l’ex di turno Gian Piero Gasperini, che ha già allenato i nerazzurri di Milano, vuol trascinare la Dea verso la conquista dell’Europa, per Luciano Spalletti l’obiettivo è invece quello di proseguire nella striscia positiva e non lasciar scappar via Napoli e Juventus. Andiamo a scoprire il programma e le probabili formazioni dell’incontro.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.

Programma, orario e streaming

Domenica 11 novembre ore 12.30

Atalanta-Inter

Diretta streaming su DAZN













