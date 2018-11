VIDEO incidente Hulkenberg F1, la Renault si capovolge: pilota a testa in giù, brutto incidente nel GP di Abu Dhabi

Bruttissimo incidente nel primo giro del GP di Abu Dhabi 2018, ultima tappa del Mondiale F1. La Renault di Nico Hulkenberg si è letteralmente capovolta dopo un contatto con Grosjean, la macchina è volata in area e il pilota è rimasto a testa in giù nell’abitacolo. Fortunamente non si è fatto nulla e ha subito dichiarato via radio che stava bene ma l’incidente è stato molto brutto. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Nico Hulkenberg nel GP di Abu Dhabi 2018:

INCIDENTE NICO HULKENBERG:

Hülkenberg's car flips in the opening lap #F1 pic.twitter.com/87pNczSyVO — Troll Sports (@TroIISports) November 25, 2018













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI