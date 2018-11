F1, Felipe Massa punzecchia Vettel: “Sebastian ha sbagliato più della Ferrari, che occasione per vincere il Mondiale!”

Nel weekend si disputerà il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che come ormai tradizione andrà in scena sul sempre affascinante circuito di Interlagos dove il meteo è spesso protagonista e dove i piloti possono esaltarsi tra curve veloci e tratti di scorrimento molto accattivanti. Felipe Massa accarezzò proprio in casa il sogno del titolo iridato dieci anni fa quando vinse la gara al volante della Ferrari e festeggiò convinto del trionfo finale ma poi Lewis Hamilton rovinò tutto operando un sorpasso decisivo all’ultima curva dell’ultimo giro.

Il sudamericano, che ha ormai abbandonato le corse, è tornato a parlare e ha analizzato la stagione che si sta per concludere: “Vettel e la Ferrari hanno perso una grandissima occasione quest’anno – ha dichiarato l’ex pilota a O Globo. Penso però che Sebastian sia più colpevole della squadra, la Germania è stata particolarmente dolorosa perché Vettel avrebbe potuto vincere e invece ha perso 25 punti“.

L’ex ferrarista ha messo il dito nella piaga: “Ci sono stati anche errori nelle qualifiche, strategie sbagliate, contatti inutili come quello con Bottas in Francia: Vettel ha sbagliato più della Ferrari e penso che Lewis Hamilton sia il giusto vincitore: sarà anche il favorito per la prossima stagione“.