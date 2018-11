MotoGP, Jorge Lorenzo: “Stagione incostante. Dream Team con Marquez? La coppia più titolata. Rossi meritava i complimenti”

Jorge Lorenzo è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale MotoGP che si concluderà il prossimo weekend a Valencia, lo spagnolo ha faticato in avvio con la Ducati, poi ha firmato con la Honda ed è riuscito a vincere le sue prime gare in sella alla Rossa di Borgo Panigale prima di infortunarsi in Thailandia e compromettere l’ultima parte dell’anno.

Il futuro pilota della Honda ha tracciato un bilancio in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Questa è stata una stagione incostante, è impossibile essere costante sempre. Io ricordo il 2010 quando ho fatto il record di punti e sono quasi sempre salito sul podio ma non sempre è possibile per errori o sfortuna e questo è stato il caso. Ma quando ho vinto sono state vittorie importanti come Mugello e Montmelò, i momenti buoni sono stati molto buoni. Ci sono stati tre momenti: all’inizio negativo, a metà molto positivo e alla fine negativo per l’infortunio, non posso finire la mia avventura in Ducati nel modo che sognavo“.

Al termine della gara in Malesia, Jorge ha fatto i complimenti a Valentino Rossi che ha condotto a lungo la gara: “La gente non deve essere sorpresa dei miei complimenti a Valentino Rossi, bisogna essere onesti con se stessi e quando vedi un rivale che fa una gara così allora bisogna congratularsi. Un’altra cosa sono i problemi che abbiamo avuto in passato, bisogna dire sempre la verità e quello che ha fatto vedere a Sepang è stato incredibile, ha avuto la sfortuna di cadere ma ho voluto sottolineare la gara che ha fatto. Come ho fatto con Marquez quando ha vinto il titolo”.

E in vista del 2019 in Honda ha voluto specificare: “Non so se con Marquez saremo un Dream Team ma di certo saremo una delle coppie più titolate della storia. Saremo due piloti molto veloci, con molta fame di successo, molto completi e che vogliono la stessa cosa. Se c’è rispetto e se tutti e due facciamo un buon lavoro, tutta la squadra ne avrà dei benefici. Io affronto questa sfida con molta umiltà e con molta voglia di lavorare, ho molto da imparare da Marquez”.













Foto: Valerio Origo