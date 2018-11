Lewis Hamilton, GP Brasile F1 2018: “Voglio vincere per regalare alla Mercedes il titolo dei costruttori”

Lewis Hamilton non è sazio e, dopo aver conquistato il Mondiale 2018 di Formula Uno dei piloti, vuol continuare la propria striscia vincente nel penultimo appuntamento iridato in Brasile per consentire alla Mercedes di aggiudicarsi il titolo dei costruttori. Il vantaggio delle Frecce d’Argento nei confronti della Ferrari è confortante: 55 punti a due gare dalla conclusione sono un tesoretto importante. Un margine che obbligherà la Rossa a guadagnare almeno 13 punti in gara per tenere in vita le speranze.

Dal canto suo, Lewis ha il suo obiettivo e sul tracciato di Interlagos che nel 2008 gli regalò la gioia del suo primo campionato le motivazioni per far bene ci sono tutte: “Voglio vincere e aiutare il team ad aggiudicarsi il titolo dei costruttori. Il mio unico scopo è quello di trionfare nelle restanti gare del campionato e chiudere nel migliore dei modi quest’annata”, ha dichiarato il britannico ai microfoni di Sky Sport F1.

Un Hamilton che poi non ha fatto mancare un pensiero per Niki Lauda, figura carismatica e di riferimento del team di Brackley, dimesso dall’ospedale di Vienna (Austria) alcune settimane fa dopo aver subito un delicato trapianto al polmone: “Sono felice che l’intervento sia andato bene, mi ha fatto alcune battute al telefono. Il suo target è quello di essere presente all’ultima gara della stagione (ad Abu Dhabi ndr), ora ha iniziato la fase di riabilitazione. Il n.44 ha poi rivelato: “Lui non aveva una buona opinione di me fino a quando non abbiamo iniziato a parlare. Ma successivamente il nostro rispetto e la nostra relazione sono cresciuti. Voglio bene a Niki, mi manca e spero di rivederlo presto”, le parole del neo campione del mondo (fonte: f1grandprix.motorionline.com)













