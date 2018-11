F1, Charles Leclerc: “In Ferrari voglio vincere, non ho intenzione di fare il secondo pilota accanto a Vettel”

Si preannuncia un Mondiale 2019 di Formula Uno ricco di spunti quello che presto arriverà. Con la stagione corrente che sta andando in archivio e coi verdetti quasi tutti emessi (Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta), l’interesse si sposta su quel che dovrà accadere. Non sorprende, in questo senso, che un tema sia il passaggio in Ferrari, dall’Alfa Romeo-Sauber, del giovane talentuoso Charles Leclerc.

Il campione del mondo 2017 della F2, alla sua annata d’esordio in questa stagione nel Circus, ha fatto vedere delle doti non comuni a bordo della monoposto italo-svizzera. Tuttavia il suo arrivo a Maranello, al posto del finlandese Kimi Raikkonen che sarà in Sauber, ha stupito non poco. Maurizio Arrivabene e la dirigenza del Cavallino Rampante si sono voluti prendere un bel rischio ingaggiando il monegasco.

Leclerc che, intervistato da SportBild, non teme affatto il peso della responsabilità di correre con un marchio così prestigioso: “Non sarò in Ferrari solamente per imparare. Se la macchina sarà competitiva voglio lottare per il Mondiale. Se poi non dovessi essere all’altezza, la scuderia potrà anche fare scelte diverse. All’inizio dell’anno i piloti partono alla pari e io non ho intenzione di fare il secondo accanto a Sebastian Vettel proprio per questo. Sono orgoglioso ed entusiasta di poter fare esperienza insieme a un quattro volte campione del mondo, ma farò di tutto per batterlo ed impormi”.

Questi i propositi ambiziosi di Charles che, nei fatti, vuol dimostrare il suo valore fin da subito non sentendosi affatto sottomesso. Una buona o una cattiva notizia per la Ferrari? La pista ci darà presto il giudizio.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI