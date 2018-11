eSports, League of Legends: oggi esce il nuovo campione! Sarà un mutaforma?

Ieri mattina, il canale ufficiale di League of Legends brasiliano ha pubblicato un teaser davvero interessante. Il breve filmato tratta, sicuramente, del nuovo campione di LoL, la cui uscita è prevista per oggi. Non c’è che dire, i fan sono molto eccitati e incuriositi su questa novità presto in arrivo.

Nuovo campione di LoL: un mago colorato e legato ad Ahri

Il nuovo campione di LoL sarà un mago, definito da Riot stessa, colorato. Questo è in linea col tweet che vedete qui sotto, nel quale è scritto “Sono state viste scene curiose nella Terra degli Evocatori”. Effettivamente, è possibile notare un’enorme quantità di colori all’interno del video, oltre a dei campioni già presenti nel gioco. Per esempio, quel Darius molto pacifico e amante dei fiori, oppure quel doppio Nunu. Uno con una piuma, l’altro senza, che si domanda cosa stia succedendo (almeno così sembra alla nostra redazione). Che il nuovo mago sia un mutaforma, o che sia in grado di manipolare le menti dei propri avversari? Purtroppo, non lo sappiamo ancora, ma siamo certi che il suo reveal sarà molto soddisfacente! Sicuramente una cosa la sappiamo con certezza: la sua relazione con Ahri. Infatti non è la prima volta che la volpe di League of Legends appare in un teaser di questo nuovo campione. Quale sia, ancora non si sa, però si mormora in giro che anche questo non sia del tutto umano, ma per metà animale, come Ahri, Xayah e altri.

Cenas curiosas foram vistas em Summoner’s Rift… 🌿👀 pic.twitter.com/uY5bQWiZSy — League of Legends BR (@LoLegendsBR) November 18, 2018

Allora che ne dite? Questo nuovo “mago colorato” potrà davvero camuffarsi o avrà qualche altra sorpresa in serbo?

A CURA DEI NOSTRI PARTNER DI ITALIA ESPORTS. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: italiaesports.com