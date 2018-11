eSports: inizia Red Dead Online. Tutte le date per scoprire quando giocare

Red Dead Redemption II è finalmente uscito dal suo nido e si è fatto giocare e coccolare dei suoi fan! Con un’ottima prima impressione, Rockstar ha deciso di annunciare al più presto Red Dead Online. Infatti, i possessori della Ultimate Edition possono già giocarci, proprio da oggi alle 13! Ma gli altri? Vediamo subito le altre date d’accesso!

Red Dead Online è una funzionalità che per ora opera in beta. Non abbiate paura però, perché al contrario di Fallout 76, tutte le funzionalità e i progressi saranno salvati e potranno riprendere dopo la conclusione della beta! In ogni caso, ecco le date di accesso per i vari gruppi di giocatori!

-Mercoledì 28: per i giocatori che hanno giocato al day one.

-Giovedì 29: per i giocatori che hanno giocato il primo weekend.

-Venerdì 30: per tutti i giocatori.

Ogni volta, come oggi, l’orario iniziale sarà quello delle 13 (fuso italiano). Ricordiamo che Red Dead Online avrà meccaniche speciali e una trama a sé, che proseguirà attraverso fasi cooperative e competitive!

