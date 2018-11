eSports, Forza Horizon 4: i dettagli di Fortune Island, la prima espansione

Uscito nei negozi da più di un mese, Forza Horizon 4 è già pronto per dare il benvenuto alla prima espansione. Direttamente dall’X018 FanFest di Città del Messico, Microsoft ha svelato che Fortune Island, questo il suo nome, sarà rilasciata il 13 Dicembre. Al suo interno, chiaramente, tante nuove sfide ambientate nelle regioni settentrionali delle isole britanniche più cinque veicoli Ford personalizzati Ken Block.

Forza Horizon 4 si espande: nuova tappa e nuove automobili!

Violente tempeste, strade sterrate e fulmini saranno all’ordine del giorno su Forza Horizon 4 con l’arrivo del nuovo DLC. I contenuti di Fortune Island, infatti, saranno caratterizzati dalle condizioni estreme del nuovo paesaggio. Se quel che vi interessa sono soltanto le nuove automobili, invece, innanzitutto è bene che sappiate che se possedete il Car Pass sono già disponibili da qualche giorno. Secondo noi è meglio lasciarvi al trailer di presentazione piuttosto che dirvi i loro nomi, che per molti potrebbero servire a poco o nulla:

Il nuovo DLC di Forza Horizon 4, Fortune Island, sarà pubblicato il 13 Dicembre e sarà gratuito per tutti i possessori della Ultimate Edition oppure della Ultimate Add-On. Gli altri giocatori, invece, potranno acquistarla dal Microsoft Store come farebbero per qualunque altro prodotto.

