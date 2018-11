eSports: FIFA 19 FUT – TOTW 9: Reus, Cavani e Silva sul podio!

Nuovo TOTW in arrivo! Parliamo della nona settimana per il feature di EASports, una peculiarità davvero particolare associata a FIFA 19. L’obiettivo è quello di creare una formazione adeguata alle proprie esigenze e chiaramente le scelte sono fatte sulla base dei tornei che si svolgono in tutto il mondo, e questa volta a colpire gli sviluppatori sono stati il tedesco Marco Reus, lo spagnolo David Silva, e l’uruguaiano del PSG, Edinson Cavani.

Nella TOTW numero 9 prevista anche la presenza di due italiani: Stephen El Shaarawy e Mattia Finotto. Altro legame con la Serie A è quello con l’estremo difensore della Juventus Wojciech Szczęsny. Una rosa che praticamente è formata per lo più dal Vecchio Continente con l’eccezione di Wilson Morelo e André-Pierre Gignac, che però sono considerati dei sostituti.

Foto: Patrik Slezak / Shutterstock.com