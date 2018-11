Equitazione, FEI World Cup Jumping Stoccarda 2018: azzurri sottotono, nessuno al jump-off. Lorenzo De Luca 13°

Il circuito maggiore di equitazione ha fatto tappa in Germania: a Stoccarda oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra i migliori 40 binomi al mondo che ha riservato ben dieci netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, al quale però purtroppo non sono giunti italiani. Lorenzo De Luca è giunto 13°, Michael Cristofoletti si è classificato 17°, infine ha chiuso solo 34° Alberto Zorzi.

Ad imporsi è stato il belga Pieter Devos su Apart, che ha completato anche il secondo tracciato con un percorso netto in 49″05, mentre alla piazza d’onore è giunto l’austriaco Max Kühner su PSG Final in 56″62, mentre al terzo posto si è classificato il tedesco Christian Ahlmann su Tokyo in 57″68. Questi gli unici percorsi netti al jump-off, mentre non rientrano tra i primi dieci gli italiani in gara: Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange LXII, 13°, è incappato in una penalità di tempo per appena 36 centesimi di secondo, mentre si è classificato 17° Michael Cristofoletti su Belony con 4 penalità sul percorso base, mentre ha chiuso 34° Alberto Zorzi su Ego van Orti, con 13 penalità.

In classifica di Coppa del Mondo di salto ostacoli passa al comando lo svizzero Steve Guerdat con 41 punti, mentre in seconda piazza si issa il belga Pieter Devos, che sale a quota 39, davanti all’altro elvetico Martin Fuchs, terzo con 35. Per quanto concerne gli italiani De Luca aggancia Luca Maria Moneta a quota 21, mentre restano rispettivamente a 15 e 14 Zorzi e Cristofoletti.













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS