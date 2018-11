Equitazione, FEI Jumping World Cup 2018/2019: più ombre che luci per gli azzurri a Stoccarda, serve il miglior Alberto Zorzi

La tappa di Stoccarda della FEI Jumping World Cup 2018/2019 ha lasciato più ombre che luci ai portacolori azzurri, impegnati nella gara di salto, ma che non hanno brillato nella cornice del German Master.

Iniziamo a parlare di Lorenzo De Luca, migliore degli azzurri in sella a Ensor de Litrange LXII, e capace di terminare la prova in 13° piazza, con appena una penalità, restando però senza montepremi. Fondamentale per la stagione del pugliese sarà il recupero dell’inseparabile Armitages Boy, ma un errore è più che accettabile per qualsiasi cavaliere.

Ben 4 invece i faults di Michael Cristofoletti e Belony, che valgono un 17° posto finale, mentre ci si aspettava sicuramente di più da Alberto Zorzi, il migliore italiano del Global Championship Tour, e solamente 34° in Germania. Le attenuanti non mancano certamente, come ad esempio il ritorno di Ego van Orti, cavallo con cui il 29enne veneto dovrà certamente ritrovare il miglior feeling, ma un risultato del genere non era ampiamente preventivato.

Più ombre che luci dunque, ma la consapevolezza di poter far molto bene nel salto già dalla prossima settimana a Madrid, magari anche con un pizzico di fortuna in più.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco – LivePhotoSport.