De Minaur-Caruana, Next Gen 2018: programma, orario e tv

Sono finiti i tempi dei festeggiamenti per Liam Caruana: l’azzurro oggi tornerà in campo nelle Next Gen ATP Finals, torneo per cui ha conquistato domenica la wild card, ed ora dovrà affrontare i tennisti under 21 migliori al mondo. Subito l’incontro sulla carta più difficile del girone attende l’italiano.

Caruana affronterà alle ore 21.00 il duro ostacolo rappresentato dall’australiano Alex De Minaur, che è il numero due del seeding, ma la prima testa di serie nel raggruppamento. Trovare l’impresa significherebbe per l’azzurro rilanciare le proprie ambizioni e prenotare un posto nelle semifinali di venerdì.

Il match in programma avrà inizio alle ore 21.00 e verrà trasmesso in tv su SuperTennis, mentre in streaming la sfida verrà seguita sul sito supertennis.tv. Di seguito il programma completo della sfida di Liam Caruana per l’esordio nelle Next Gen ATP Finals che scatteranno quest’oggi a Milano.

Martedì 6 novembre, ore 21.00

Alex De Minaur (Australia) c. Liam Caruana (Italia)

diretta tv su Supertennis

diretta streaming su supertennis.tv













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Paolo Bona / Shutterstock