Darussafaka Istanbul-Milano LIVE, Eurolega basket: a che ora inizia e come vederla in DIRETTA tv e streaming

Oggi giovedì 15 novembre si gioca Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano, match valido per la settima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. I meneghini volano in Turchia per affrontare la temibile compagine turca in un incontro fondamentale per il prosieguo della massima competizione continentale: i ragazzi di Pianigiani, con un record di quattro vittorie e due sconfitte (di misura contro le corazzate CSKA Mosca e Real Madrid), vanno a caccia di un successo fondamentale per inseguire i playoff con ancora maggiore convinzione e dare una risposta importante a tutte le avversarie.



Si preannuncia una partita estremamente complicata e intensa, Milano vuole vincere a tutti i costi ma non dovrà sottovalutare l’avversario e dovrà essere cinica sul parquet per portare a casa i due punti e rafforzare il proprio posto al sole in classifica. Di seguito il programma completo, il calendario e l’orario d’inizio di Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano, match valido per la settima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE:

18.15 Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano

DARUSSAFAKA INSTANBUL-OLIMPIA MILANO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Credit: Ciamillo