Curling, Europei 2018: un’Italia già in semifinale viene sconfitta dalla Russia nell’ultima sfida della prima fase

L’Italia, già qualificata alle semifinali, è stata sconfitta nell’ultima partita della prima fase degli Europei maschili di curling dalla Russia per 10-6. Come detto un ko indolore per Retornaz e compagni, che chiudono al terzo posto ed oggi pomeriggio (dalle ore 18.00) sfideranno la Scozia per un posto nella finalissima della manifestazione continentale.

Contro la Russia gli azzurri cominciano malissimo e dopo tre end si trovano già sotto per 5-0, con i russi che ottengono addirittura tre punti nel terzo end. Sembra una partita praticamente finita ed invece arriva la reazione dell’Italia, che le quarto end accorcia le distanze con ben quattro punti e si porta sul 5-4.

I nostri avversari si riportano sul +2, ma nel sesto end gli azzurri trovano altri due punti e riescono a pareggiare. E’ una partita nella quale la Russia ha sicuramente più motivazioni, perchè sa di giocarsi la salvezza, e diventa decisivo l’ottavo end dove Vaskov e compagni conquistano tre punti e si portano sul 9-6. Il successivo punto per il 10-6 mette fine alla contesa prima del decimo end.

Adesso per l’Italia ci sarà la semifinale contro la Scozia, mentre nell’altro match che vale un posto per la finale si sfideranno Svezia e Germania. La curiosità vuole che proprio queste due nazionali si sono affrontate questa mattina e c’è stata una netta vittoria degli svedesi per 8-2. I tedeschi si sono comunque qualificati per la semifinale, vista la contemporanea sconfitta della Norvegia per 8-7 contro la Svizzera. A retrocedere in Serie B sono state Finlandia e Polonia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: WCF