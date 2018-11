Curling, Europei 2018: tutte le partite dell’Italia. Programma, orari e tv. Il calendario completo

Gli Europei 2018 di curling si disputeranno a Tallinn (Estonia) dal 17 al 24 novembre. La massima rassegna continentale sbarca nella capitale baltica e le migliori Nazionali del Vecchio Continente saranno pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. I tornei maschile e femminile si svolgeranno in parallelo, sono previsti dei round robin tra 10 squadre che si affronteranno tra di loro una sola volta: le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, le ultime due retrocederanno in Serie B.



L’Italia sarà protagonista nella massima categoria con entrambe le formazioni, gli uomini sono reduci dalle Olimpiadi e vorranno fare bella figura mentre le ragazze proveranno a difendere la medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa. Di seguito il calendario completo con tutte le partite dell’Italia agli Europei 2018 di curling: programma dettagliato con gli orari di tutti gli incontri. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EUROPEI CURLING 2018: CALENDARIO PARTITE ITALIA

SABATO 17 NOVEMBRE:

08.00 Italia vs Olanda (maschile)

14.00 Italia vs Svizzera (femminile)

19.00 Italia vs Svizzera (maschile)

DOMENICA 18 NOVEMBRE:

08.00 Italia vs Russia (femminile)

13.00 Italia vs Norvegia (maschile)

18.00 Italia vs Germania (femminile)

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE:

07.00 Italia vs Finlandia (maschile)

11.00 Italia vs Scozia (femminile)

15.00 Italia vs Svezia (maschile)

19.00 Italia vs Finlandia (femminile)

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE:

08.00 Italia vs Germania (maschile)

13.00 Italia vs Repubblica Ceca (femminile)

18.00 Italia vs Scozia (maschile)

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE:

08.00 Italia vs Svezia (femminile)

13.00 Italia vs Polonia (maschile)

18.00 Italia vs Danimarca (femminile)

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE:

08.00 Italia vs Russia (maschile)

13.00 Italia vs Lettonia (femminile)

18.00 Eventuale semifinale maschile

VENERDI’ 23 NOVEMBRE:

13.00 Eventuale semifinale femminile

18.00 Eventuale finale per il bronzo (maschile e femminile)

SABATO 24 NOVEMBRE:

09.00 Eventuale finale per l’oro femminile

14.00 Eventuale finale per l’oro maschile













Foto: WCF / Richard Gray