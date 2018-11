Curling, Europei 2018: Svezia-Svizzera la finale femminile, battute Russia e Germania

Svezia e Svizzera si affronteranno nella finale femminile degli Europei 2018 di curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Le due Nazionali hanno confermato il pronostico della vigilia nelle semifinali odierne e domani (ore 09.00) si contenderanno la medaglia d’oro: le scandinave hanno perso gli ultimi due anni conclusivi e non vincono dal 2013 (19 titoli nella storia, nessuno come loro) mentre le elvetiche vinsero il loro ottavo titolo nel 2014.

Si preannuncia una grande battaglia tra le squadre guidate da Anna Hasselborg e Alina Paetz: oggi la Svezia ha sconfitto la Russia per 7-4 (decisivo il 4-0 rifilato nel secondo end, a quel punto la partita era praticamente già indirizzata), la Svizzera si è invece imposta per 6-4 sulla Germania (tre punti in ciascuno dei primi due end e poi un secco 2-0 nel sesto che ha messo in ghiaccio il successo). Ovviamente Germania e Russia si contenderanno il bronzo (finale alle ore 18.00 odierne).













