Curling, Europei 2018: programma, orari e tv di mercoledì 21 novembre. Il calendario completo

Oggi (mercoledì 21 novembre) si svolgerà la quinta giornata di gare degli Europei 2018 di curling a Tallinn (Estonia). Due sessioni in campo femminile con l’Italia, che dopo aver conquistato ieri il primo successo con la Repubblica Ceca, affronterà alle 8.00 le campionesse olimpiche della Svezia e poi alle 18.00 la Danimarca in uno scontro diretto per la salvezza. Gli azzurri andranno invece sul ghiaccio alle 13.00 contro la Polonia, una gara da vincere per ipotecare il passaggio in semifinale.

Le partite più importanti saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Playere e sul canale YouTube della federazione, mentre potrete seguire tutto l’evento con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della giornata. Di seguito il programma completo con gli orari italiani.

Mercoledì 21 novembre

8.00 Sessione 7 femminile

Italia-Svezia

Finlandia-Russia

Germania-Scozia

Lettonia-Svizzera

Danimarca-Repubblica Ceca

13.00 Sessione 8 maschile

Svizzera-Germania

Olanda-Finlandia

Italia-Polonia

Svezia-Scozia

Russia-Norvegia

18.00 Sessione 8 femminile

Scozia-Russia

Repubblica Ceca-Lettonia

Svezia-Finlandia

Danimarca-Italia

Germania-Svizzera













Foto: WCF