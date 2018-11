Curling, Europei 2018: prima vittoria per l’Italia femminile, sconfitta la Rep. Ceca. Azzurre in corsa per la salvezza

Arriva la prima vittoria per l’Italia femminile agli Europei 2018 di curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Le azzurre sono infatti riuscite a sconfiggere la Repubblica Ceca per 7-6 e rimangono ancora in corsa per la salvezza: la nostra Nazionale occupa l’ultimo posto in classifica con un solo successo all’attivo ma ora si trova a una sola lunghezza da Rep. Ceca, Danimarca, Finlandia e Lettonia.

Il nostro quartetto, privo di Diana Gaspari che lo scorso anno ci trascinò verso la conquista della medaglia di bronzo, è riuscito a sbloccarsi dopo cinque pesanti sconfitte consecutive e domani si giocherà molto nelle sfide contro Svezia e Danimarca prima dello scontro finale contro la Lettonia in programma giovedì pomeriggio.



Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei, Federica Ghedina rispondevano colpo su colpo nei primi quattro end: le ceche vincevano il primo per 1-0 e le azzurre facevano altrettanto, poi 2-0 e replica immediata. L’Italia muta le sorti dell’incontro quando strappa la mano nel quinto end: un pesantissimo 2-0 ottenuto grazie a un’ottima costruzione di gioco che ci permette di salire sul 5-3 che diventa 5-4 nella mano successiva. Il nostro quartetto sembra comunque controllare bene la situazione, si porta sul 6-4 ma poi subisce un clamoroso pareggio (6-6 al termine del nono end). Nella frazione successiva, però, Zappone e compagne non si fanno ingannare e concretizzano il vantaggio dell’ultimo tiro.

RISULTATI SESTA GIORNATA:

Lettonia-Germania 5-10

Svizzera-Danimarca 10-6

Repubblica Ceca-Italia 6-7

Svezia-Russia 8-7

Finlandia-Scozia 5-10

CLASSIFICA:

1. Svizzera 6

2. Germania 5

3. Svezia 4

4. Russia 3

4. Scozia 3

6. Rep. Ceca 2

6. Danimarca 2

6. Finlandia 2

6. Lettonia 2

10. Italia 1













Foto: WCF