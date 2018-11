Curling, Europei 2018: oggi le finali per il bronzo. Programma, orari e tv. Il calendario completo

Oggi (venerdì 23 novembre) si svolgerà la penultima giornata di gare degli Europei 2018 di curling a Tallinn (Estonia). Alle 13.00 si disputeranno le semifinali femminili con la Svizzera, prima nel round robin da imbattuta, che affronterà la Germania, mentre le campionesse olimpiche della Svezia affronteranno la Russia. Alle 18.00 si svolgeranno invece le finali per il bronzo, con l’Italia maschile che sfiderà la Germania per conquistare una storica medaglia.

Le semifinali saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre le finali per il bronzo sul canale YouTube della federazione. Potrete seguire Italia-Germania anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della partita. Di seguito il programma completo con gli orari italiani.

Venerdì 23 novembre

13.00 Semifinali femminili: Svizzera-Germania, Svezia-Russia

18.00 Finale per il bronzo maschile: Italia-Germania, finale per il bronzo femminile













