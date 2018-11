Calcio, Sorteggio Europei Under21 2019: orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Ci siamo. Oggi, venerdì 23 novembre si terrà il sorteggio degli Europei Under21 2019 di calcio che, in questa edizione, saranno ospitati dal nostro Paese. Alle ore 18.00, a Bologna, avrà luogo l’evento legato alla rassegna continentale che vedrà al via 12 selezioni. La formazione allenata da Luigi Di Biagio, dedita a diverse amichevoli in questo periodo, punterà al bersaglio grosso nel tentativo di riportare al successo il Bel Paese che manca dal 2004. La formula prevede tre gironi da quattro squadre ciascuno e le tre vincitrici e la migliore seconda accederanno alle semifinali.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Italia (organizzatrice)

Croazia (Vincitrice Gruppo 1)

Spagna (Vincitrice Gruppo 2)

Danimarca (Vincitrice Gruppo 3)

Inghilterra (Vincitrice Gruppo 4)

Germania (Vincitrice Gruppo 5, campione in carica)

Belgio (Vincitrice Gruppo 6)

Serbia (Vincitrice Gruppo 7)

Romania (Vincitrice Gruppo 8)

Francia (Vincitrice Gruppo 9)

Polonia (Spareggi)

Austria (Spareggi)

L’Italia, per regolamento, sarà posizionata nel gruppo A, essendo la compagine della nazione ospitante e sarà in prima fascia insieme alla Germania campione in carica e all’Inghilterra. In seconda invece vi saranno Spagna, Danimarca e Francia, mentre in terza Serbia, Croazia, Belgio, Austria, Polonia e Romania. Appare chiaro che per il Bel Paese il rischio di incrociare i transalpini o le Furie Rosse è concreto e non sarebbe certo facile mentre confrontarsi con i danesi sarebbe gradito. Giusto ricordare che le semifinaliste della competizione staccheranno anche il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel caso in cui l’Inghilterra rientrasse tra le migliori quattro, non potendo prendere parte alla manifestazione a Cinque Cerchi per via della rappresentanza in qualità di Gran Bretagna, allora si procederà con uno spareggio tra le altre due seconde classificate che sono rimaste fuori dalla lotta per il podio.

SORTEGGIO EUROPEI UNDER 21 2019: DATA E ORARIO D’INIZIO. DOVE E QUANDO SI SVOLGE?

Il sorteggio degli Europei Under 21 2019 si svolgerà venerdì 23 novembre a Bologna.

VENERDI’ 23 NOVEMBRE:

18.00 Sorteggio Europei Under 21 2019

COME VEDERE IL SORTEGGIO IN DIRETTA TV E STREAMING?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dziurek / Shutterstock.com