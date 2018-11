Curling, Europei 2018: l’Italia spazza via la Germania ed è a un passo dalla semifinale!

Dopo la sconfitta con la Svezia, l’Italia maschile torna subito al successo e fa un passo in avanti importante verso le semifinali degli Europei 2018 di curling. A Tallinn (Estonia) il quartetto azzurro formato da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin ha travolto la Germania imponendosi con il punteggio di 9-3. Una partita senza storia in cui i nostri portacolori hanno dimostrato una netta superiorità fin dai primi tiri. L’Italia conferma seconda posizione in classifica e questa sera affronterà la Scozia in uno scontro diretto determinante.

Dopo il punto inziale realizzato dai tedeschi, gli azzurri sono diventati padroni del gioco, realizzando tre punti nel secondo second end e poi altrettanti in quello successivo riuscendo a rubare la mano agli avversari. In entrambi i casi decisivi gli errori dello skip Marc Muskatewitz, sfruttati alla perfezione da un Retornaz particolarmente brillante.

Nella quarta mano la Germania mette una marcatura, ma poi nella quinta l’Italia fa altri tre centri e va all’intervallo in vantaggio per 9-2. Nella ripesa la Germania riesce a fare ancora una volta un solo punto e così al termine del sesto end, viste le sei lunghezze di svantaggio, decide di concedere il gioco, consegnando la vittoria all’Italia.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: WCF