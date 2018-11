Curling, Europei 2018: l’Italia maschile ritorna dopo le Olimpiadi, azzurri pronti a giocarsela con tutti

Dopo averci fatto sognare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dove sono stati in grado di fare scoppiare nuovamente la curling mania nel nostro Paese, gli azzurri sono pronti per tornare sul ghiaccio in occasione degli Europei che si disputeranno a Tallinn dal 17 al 24 novembre. L’Italia proverà a essere grande protagonista nella rassegna continentale, i nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per potere dire la loro nella competizione che apre ufficialmente la stagione: lo scorso anno il nostro quintetto si salvò per un soffio ma poi ci regalò una gioia immensa in occasione del torneo di qualificazione ai Giochi a cinque cerchi, questa volta l’obiettivo è quello di compiere un deciso salto in avanti rispetto all’ottavo posto conquistato dodici mesi fa, il sogno è quello di lottare per le medaglie anche se sarà davvero difficile avvicinarsi alla stupenda semifinale di quattro anni fa.



La Svezia si presenta come sempre con i favori del pronostico, la Svizzera vuole dire la sua, la solida Norvegia ha i mezzi giusti per puntare al podio, la Scozia è sempre temibile ma l’Italia ha più volte dimostrato di potersela giocare con tutti e anche in questa occasione non si tirerà indietro, lottando stone dopo stone per arrivare il più in alto possibile. Nelle prossime ore arriveranno le convocazioni ufficiali per questi Europei ma non sembrano esserci grossi dubbi su quale sarà la formazione che scenderà sul ghiaccio della capitale estone, verosimilmente vedremo impegnata la stessa squadra che ha concluso il Masters Champery al quinto posto: Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Fabio Ribotta e Simone Gonin, che hanno già svolto un raduno a Pinerolo dopo aver partecipato al Grand Prix Inter di Berna dove lo scorso weekend hanno gareggiato con i propri club, sono pronti per sfidare le corazzate del Vecchio Continente.













Foto: WCF