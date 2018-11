Curling, Europei 2018: le partite dell’Italia di oggi (17 novembre). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming

Oggi sabato 17 novembre incominciano gli Europei 2018 di curling. A Tallinn (Estonia) le migliori Nazionali del Vecchio Continente si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, per accedere ai Mondiali e per evitare la retrocessione in Serie B. In questa giornata sono in programma tre sessioni di gioco, due maschili (ore 08.00 e ore 19.00) e una femminile (ore 14.00). L’Italia sarà impegnata su entrambi i fronti: Joel Retornaz e compagni se la dovranno vedere prima con l’Olanda e poi contro la fortissima Svizzera, stesso avversario delle ragazze che sono prive di Diana Gaspari.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CURLING (SABATO 17 NOVEMBRE)



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite che l’Italia giocherà oggi (sabato 17 novembre) agli Europei 2018 di curling. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SABATO 17 NOVEMBRE:

08.00 Italia-Olanda (maschile)

14.00 Italia-Svizzera (femminile)

19.00 Italia-Svizzera (maschile)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: WCF