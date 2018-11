Curling, Europei 2018: Italia sconfitta dalla Svezia, primo ko per gli azzurri. Semifinali possibili

L’Italia incappa nella prima sconfitta agli Europei 2018 di curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Gli azzurri, dopo aver conquistato quattro vittorie consecutive (contro Olanda, Svizzera, Norvegia, Finlandia), si devono arrendere al cospetto della fortissima Svezia che si impone per 11-4 in nove end: la nostra Nazionale ha tenuto testa ai vicecampioni del mondo e vicecampioni olimpici per otto frazioni, poi ha dovuto chinare il capo contro la corazzata scandinava che ha dimostrato ancora una volta la propria caratura tecnica.

Il nostro quartetto (Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin) ha cercato di mettere in difficoltà la compagine guidata dal fenomeno Niklas Edin che ha vinto cinque delle ultime sei rassegne continentali ma il divario tecnico si è purtroppo rivelato importante e non siamo riusciti nell’impresa. Questa battuta d’arresto non compromette comunque il cammino dell’Italia che rimane ampiamente in corsa per qualificarsi alle semifinali e per lottare per le medaglie: saranno fondamentali le partite che giocheremo domani contro Germania e Scozia, un doppio successo ci permetterebbe di avvicinarci all’obiettivo in maniera consistente.

La Svezia incomincia la partita con l’ultimo tiro a favore e lo concretizza prontamente (2-0) ma l’Italia reagisce immediatamente, sfrutta una piccola sbavatura avversaria e pareggia (2-2). Quando gli scandinavi hanno il martello, però, risultano insormontabili e arriva nuovamente un 2-0 nella terza frazione che recuperiamo soltanto parzialmente nel quarto periodo (4-3). A cavallo dell’intervallo arriva il primo momento chiave dell’incontro: Edin e compagni tengono agevolmente la mano nel quinto gioco (1-0) e poi nel sesto ce la rubano per la prima volta (1-0) volando sul 6-3.

Gli azzurri sono allora con le spalle al muro, riescono a salvarsi nel settimo end evitando il tracollo (1-0, 6-4 totale) ma poi salta fuori tutta la freddezza della Svezia che opta per mano nulla nell’ottavo periodo e nel nono end ci infligge un pesantissimo 5-0 che pone fine alla contesa in anticipo.

RISULTATI QUINTA GIORNATA:

Germania-Norvegia 4-7

Finlandia-Svizzera 7-9

Svezia-Italia 11-4

Scozia-Polonia 11-2

Olanda-Russia 2-5

CLASSIFICA:

1. Svezia 5

2. Italia 4

3. Scozia 4

4. Germania 3

4. Norvegia 3

6. Russia 2

6. Svizzera 2

8. Finlandia 1

8. Polonia 1

10. Olanda 0













Foto: WCF