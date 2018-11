Curling, Europei 2018: Italia magica, azzurri in semifinale! Battuta la Polonia, si lotta per le medaglie

Dopo quattro anni l’Italia maschile torna in semifinale agli Europei di curling. A Tallinn (Estonia) gli azzurri hanno realizzato fino ad ora un torneo davvero straordinario, ottenendo sei vittorie su otto partite giocate e conquistando così il pass per le semifinali con una gara di anticipo sulla fine del round robin. I nostri portacolori lotteranno per le medaglie come accaduto per l’ultima volta nel 2014, quando chiusero però al quarto posto. La vittoria decisiva è arrivata con la Polonia, con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin che si sono imposti per 6-4 al termine di una partita combattuta. Ora è attesa per scoprire l’avversaria che sarà una tra Svezia, Scozia (più probabile), Germania o Norvegia.

Gli azzurri aprono con il vantaggio dell’hammer e, potendo fare un solo punto, Retornaz sceglie di fare mano nulla. Una tattica che risulterà vincente, visto che nel secondo end i nostri portacolori con dei tiri impeccabili riescono a realizzare ben tre punti. I polacchi rispondono con una marcatura nel terzo end, mentre nel quarto gli azzurri fanno un’altra mano nulla per poi andare a segno nel quinto. All’intervallo l’Italia guida quindi per 4-1.

Nella ripesa lo skip polacco Bartosz Dzikowski sbaglia a piazzare la sua ultima stone e l’Italia ruba così la mano, segnando un punto. Nel settimo end arriva però la reazione dei polacchi, che per la prima volta nella partita riescono a fare due marcature. Nel successivo Retornaz sbaglia clamorosamente il suo ultimo tiro, non riuscendo a bocciare la stone avversaria. La Polonia ruba così la mano, fa un punto e accorcia le distanze sul 4-5. Nella nona mano l’Italia torna a segno con un grande tiro di Retornaz, che si riscatta al meglio portando il punteggio sul 6-4. Nell’ultimo end gli azzurri giocano perfettamente in difesa e riescono a bocciare tutte le stone avversarie e all’ultimo tiro la Polonia non può fare altro che concedere il gioco, vista l’impossibilità di realizzare i due punti necessari per il pareggio.













alessandro.farina@oasport.it

Foto: WCF