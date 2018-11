Curling, Europei 2018: fantastica rimonta, l’Italia batte la Norvegia e sogna le semifinali!

La Nazionale italiana maschile di curling non si ferma più! Gli azzurri battono 7-5 la Norvegia, centrano la terza vittoria consecutiva agli Europei 2018 di Tallinn (Estonia) ed ora sognano concretamente l’accesso alle semifinali.

Il match si manteneva sul fino dell’equilibrio nei primi cinque end. Un punto a testa per ciascuna squadra e scandinavi in vantaggio 3-2 a metà gara. A questo punto mutava l’inerzia della contesa, con una “rubata” nel corso della sesta mano che consentiva alla compagine guidata dallo skip Steffen Walstad di portarsi a +2.

Sotto 5-3 a due end dalla conclusione, la selezione tricolore composta da Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin e Fabio Ribotta (riserva) innescava il turbo. Proprio Retornaz metteva a segno due colpi capolavoro che valevano agli azzurri i 3 punti del sorpasso. A quel punto tutto si decideva nel corso della decima e conclusiva frazione con la Norvegia di mano. Sebastiano Arman piazzava una stone in zona punti, sui cui erano proprio gli scandinavi, con un errore di Markus Hoeiberg, a piazzare una guardia protettiva risultata poi inscalfibile. L’Italia incassava così anche il punto decisivo per il successo finale.

La Nazionale resta così al comando della classifica a punteggio pieno ed a pari merito con la favorita Svezia. L’aver già scavallato due scogli importanti come Svizzera e Norvegia la dice lunga sulle ambizioni azzurre in questa rassegna continentale. Domani i ragazzi del Bel Paese dovranno cercare di battere la Finlandia per consolidare la posizione e presentarsi al meglio allo scontro diretto serale contro la Svezia.

RISULTATI TERZA SESSIONE EUROPEI CURLING 2018

Russia-Scozia 8-7

Svezia-Polonia 11-2

Svizzera-Olanda 9-3

Germania-Finlandia 7-3

Norvegia-Italia 5-7

CLASSIFICA EUROPEI CURLING 2018

Italia e Svezia 3 vittorie

Germania e Scozia 2

Finlandia, Norvegia, Polonia, Russia e Svizzera 1

Olanda 0













Foto: World Curling Federation