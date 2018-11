Cska Mosca-Roma stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Questa sera alle ore 18.55 la Roma affronterà in trasferta il CSKA Mosca nella fase a gironi della Champions League. Dopo la netta vittoria per 3-0 ottenuta all’Olimpico, i giallorossi puntano a ripetersi al Luzhniki di Mosca per fare un passo in avanti potenzialmente decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Di Francesco è pronto a cambiare e dare una chance dal primo minuto a Cristante e Kluivert, che insieme a Florenzi, supporterà in attacco Dzeko, che cercherà di continuare la sua striscia di gol in Europa.

CSKA Mosca-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 7 novembre

18.55 CSKA Mosca-Roma, Champions League Gruppo G, Luzhniki













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com