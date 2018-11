Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: Pro Recco-Catania 22-3. I liguri salgono a quota 9 in classifica, etnei fermi al palo

Il secondo posticipo della quarta giornata della Serie A1 di pallanuoto rispetta i pronostici della vigilia e vede la Pro Recco asfaltare il malcapitato Catania per 22-3. I liguri mandano in rete tutti i giocatori di movimento, con Aicardi mattatore (cinquina per lui), e salgono al secondo posto in classifica a quota 9, mentre gli etnei restano sul fondo della graduatoria, fermi a quota zero.

Partita senza storia davanti a circa 100 spettatori: i liguri aprono con un 4-0 nei primi otto minuti e a metà gara si portano già sul 10-0. Rudic manda in acqua Tempesti e gli etnei si sbloccano sul 12-0 grazie ad un rigore dopo oltre 18′ di digiuno, ma alla fine del terzo quarto il divario è ancora più ampio, con lo score sul 17-2 Nell’ultima frazione spazio a Castorina tra i pali siciliani, la Pro Recco macina ancora gioco e reti e l’incontro termina 22-3.

Di seguito il tabellino della sfida:

PRO RECCO-NUOTO CATANIA 22-3

PRO RECCO: Tempesti, Di Fulvio 2, Mandic 2, Bukic 1, Molina 1, Velotto 2, Aicardi 5, Echenique 3, Figari 1, Renzuto Iodice 2 (1 rig.), Ivovic 1, Gitto 2, Bijac. All.: Rudic.

NUOTO CATANIA: Risticevic, Lucas, Buzdovacic 1, Catania 1, Russo, Torrisi, Scebba, Kacar 1 (1 rig.), Privitera, Presciutti, Cuccovillo, Castorina. All.: Dato.

Arbitri: Savarese e Guarracino.

Parziali: 4-0, 6-0, 7-2, 5-1.

Note: Spettatori 100 circa. Superiorità numeriche: Recco 5/8 +1 rigore, Catania 0/2 più un rigore. Nessuno uscito per limite di falli. In porta per il Recco: Bijac primi due tempi, poi Tempesti nel terzo e quarto tempo; nel Catania in porta Castorina nel quarto tempo.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Marco D’Alò