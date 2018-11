Corinna Schumacher torna a parlare: “Michael è un combattente e non si arrenderà”

Corinna Schumacher ha parlato del marito Michael e ha interrotto un silenzio che durava da quasi cinque anni, cioè dal drammatico 29 dicembre 2013 quando il sette volte Campione del Mondo cadde durante una sciata picchiando la testa contro una roccia e finendo in coma. La compagna dell’ex ferrarista aveva parlato raramente in questo periodo mantenendo la massima privacy e si sono avute poche notizie su Michael Schumacher. Corinna ha deciso di scrivere una lettera in risposta a Sascha Herchenbach, musicista tedesco che ha composto la canzone Born to Fight in onore dell’ex pilota nel 2014.



La signora Schumacher ha ringraziato l’artista e ha poi detto che “Michael è un combattente e non si arrenderà, grazie per il suo regalo e la sua vicinanza in questo momento difficile“. L’esistenza della lettera è stata rivelata soltanto oggi, ma non si sa a quando risalga.

CLICCA QUI PER CONOSCERE LE ULTIME NOTIZIE SU MICHAEL SCHUMACHER













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dan74 / Shutterstock.com