Motocross, Tony Cairoli arriva in libreria: esce la biografia “Velocità, fango e gloria”

Tony Cairoli arriva oggi in tutte le librerie con la sua autobiografia “Velocità, fango e gloria“ edita da Rizzoli. Nelle 267 pagine scritte in maniera semplice e accattivante conosceremo il nove volte Campione del Mondo di motocross ma anche il ragazzo di Patti che partendo dal nulla è riuscito ad arrivare in cima diventando uno di più grandi di sempre nel suo sport.



Il siciliano ha utilizzato tre tratti distintivi della sua vita e della sua carriera per mettersi a nudo e raccontarsi a tutti tondo: c’è la velocità emblema del motociclismo e della sua personalità fin dai primi giri in Vespa, c’è il fango tipico di certe gare e dei momenti più difficili come ad esempio la perdita degli amati genitori gli infortuni, c’è la gloria dei nove titoli iridati e anche della famiglia costruita con la moglie Jill.













FOTOCATTAGNI