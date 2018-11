F1, come sta Michael Schumacher? Tutte le informazioni conosciute. Tra privacy e silenzio della famiglia

Dal 29 dicembre 2013 la vita di Michael Schumacher è precipitata nel dramma e, a quasi cinque anni di distanza, ben poco è ancora dato a sapersi delle sue condizioni, dopo il tragico incidente sugli sci sulle piste di Meribel, in Francia. Di pari passo, tutti i tifosi e gli appassionati di Formula Uno sono rimasti “spettatori” di una vicenda che, per le modalità della caduta, ha davvero dell’incredibile e del beffardo, mentre le notizie sull’andamento del suo recupero sono sempre state centellinate e frammentarie. Le leggende, come succede in questi casi, si sono sprecate, con foto rubate e notizie, spesso risultate fake news che parlavano di uno Schumacher in gravissime condizione, oppure non autosufficiente, fino a valori di peso corporeo assolutamente fuori luogo.

Ma, ad ogni modo, come sta il sette volte campione del mondo di Formula Uno? Come detto, le informazioni sono davvero rarefatte. La famiglia del pilota ex Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes, giustamente, ha scelto il più estremo riserbo su tutto ciò che è accaduto da quel pomeriggio di fine dicembre. Il diktat era doveroso e netto: ogni notizia sarebbe giunta tramite loro comunicati stampa e, inoltre, si richiedeva il rispetto massimo della privacy per la situazione.

Le uniche concessioni che sono state fatte al pubblico risalgono, ormai, ad oltre tre anni e mezzo fa. Il tedesco è uscito dal coma nel giugno del 2014, per essere trasferito dalla ospedale di Grenoble (dove era ricoverato sin dalle prime ore del suo dramma) alla sua residenza svizzera di Losanna dove ha preso il via una lunga fase di riabilitazione e recupero. In questo 2018, invece, un quotidiano spagnolo ha rivelato che il campione tedesco continuerà la sua lunga degenza in Spagna, nell’isola di Maiorca, più precisamente nella località di Andratx, dove la moglie ha acquistato una grande proprietà dal valore di ben 30 milioni di euro, che in precedenza apparteneva del presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Le condizioni del cinque volte iridato con la scuderia di Maranello, tuttavia, non sono certo incoraggianti. A quanto è trapelato in questi mesi, riportato a mezzo stampa dal quotidiano tedesco Bild, infatti, i passi in avanti sono lenti e non semplici, dopo una prima fase nella quale aveva rischiato addirittura la fase vegetativa irreversibile. Si sa ben poco degli attuali miglioramenti di Schumacher, ma rispetto ai primi mesi qualcosa si è mosso. Il fuoriclasse nato a Hurth pare riesca a comunicare con le persone in maniera più frequente rispetto ai primi tempi. A livello di mobilità la situazione si vocifera che sia decisamente grave ma, come detto, qualche segnale positivo è trapelato anno dopo anno.

Non è dato a sapere se Schumacher sarà in grado, prima o poi, di tornare ad una vita normale, o quantomeno il più vicino possibile a definirsi accettabile, se dovrà rimanere a vita in condizioni di non-autosufficienza o se, nella più malaugurata delle ipotesi, le cose andranno peggiorando. Non ci rimarrà che attendere un comunicato della famiglia, per capire se le speranze e le preghiere dei milioni di tifosi saranno state accolte, o meno. Una famiglia che ha sempre fatto quadrato in questa fase di difficoltà ma che, come abbiamo apprezzato negli ultimi mesi, ha potuto effettuare un sorriso grazie a Mick, primogenito di Michael e Corinna Betsch, che proprio quest’anno ha conquistato il titolo nel campionato FIA Formula 3 a 19 anni. Con la speranza che presto i motivi di soddisfazione saranno ben altri e ben più importanti, di una cosa siamo certi: la battaglia di Michael Schumacher, conoscendo il carattere della leggenda della Formula Uno, continuerà senza sosta per riportare il sette volte campione del mondo ad una vita normale.

Foto: Foto: David Acosta Allely / Shutterstock.com