Coppa Davis 2019, Finale Francia-Croazia: il sorteggio e l’ordine di gioco della prima giornata. Si parte con Chardy-Coric. Orario e programma

Effettuato a Lille il sorteggio per determinare gli accoppiamenti delle sfide che nei prossimi tre giorni decideranno il vincitore della Coppa Davis di tennis: saranno Francia e Croazia a contendersi l’Insalatiera. Yannick Noah ha scelto Jeremy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga come singolaristi e Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut per il doppio, mentre il capitano croato Zeljko Krajan ha selezionato Marin Cilic e Borna Coric per i singolari e Ivan Dodig e Mate Pavic per il doppio.

Il sorteggio ha deciso che sarà il numero uno francese Jeremy Chardy ad aprire le danze domani alle ore 14.00 contro il numero due croato Borna Coric, mentre a seguire si sfideranno il transalpino Jo-Wilfried Tsonga ed il balcanico Marin Cilic. Sabato il doppio, domenica gli ultimi due singolari con la sfida tra i numeri uno a precedere quella tra i numeri due.

Di seguito l’ordine di gioco della prima giornata della finale di Coppa Davis:

Venerdì 23 novembre

ore 14.00

Jeremy Chardy (Francia) c. Borna Coric (Croazia)

a seguire

Jo-Wilfried Tsonga (Francia) c. Marin Cilic (Croazia)













