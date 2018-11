Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2018: Mario Seidl vince la prima Gundersen della stagione, 26° posto per Samuel Costa

L’austriaco Mario Seidl si impone a Ruka (Finlandia) e vince la prima Gundersen stagionale della Coppa del Mondo di combinata nordica. A 25 anni Seidl centra così la sua prima vittoria in carriera nel massimo circuito. Un risultato costruito in gran parte con il perfetto salto dal trampolino, visto che nel segmento di fondo l’austriaco ha potuto limitarsi ad amministrare i 57” di margine nei confronti del norvegese Jarl Magnus Riiber, che nonostante un’ottima prova sugli sci stretti si è dovuto accontentare della seconda posizione. Completa il podio il tedesco Johannes Rydzek.

Partenza regolare di Seidl, mentre alle sue spalle va subito più forte Riiber, che inizia a ridurre progressivamente il gap. Dietro si forma invece un gruppetto con cinque atleti: Rydzek, il connazionale Manuel Faisst, l’austriaco Wilhelm Denifl, il norvegese Magnus Hovdal Moan e il ceco Tomas Portyk. A metà gara Seidl ha 22″ di margine su Riiber e 1’30” sugli altri inseguitori. Nell’ultimo giro il 25enne austriaco riesce a difendere il proprio vantaggio e va a conquistare il successo con 16″ su Riiber. La lotta per il terzo posto viene vinta invece da Rydzek, che stacca gli avversari sull’ultima salita e chiude a 1’08”. Alle sue spalle si piazzano poi nell’ordine Portyk, Faisst, Denifl, Moan, il tedesco Vinzenz Geiger, il norvegese Jan Schmid e l’austriaco Lukas Greiderer, che completa la top 10.

L’unico italiano nella zona punti è Samuel Costa, che ottiene un ottimo 26° posto, considerando che si tratta della sua prima gara dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio sinistro. Il 25enne altoatesino, partito 35°, è riuscito a fare un’ottima prova sugli sci stretti, entrando nella top 30 con un ritardo di 3’57” dalla vetta. Chiude invece in 41ma posizione Alessandro Pittin, che dopo un difficile salto a causa delle avverse condizioni meteo, ha realizzato come di consueto una grande prestazione nel fondo, con il sesto tempo parziale. Appena dietro Raffaele Buzzi, che termina in 43ma posizione.













