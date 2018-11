Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer 2018: Riiber si aggiudica il PCR, molto bene gli italiani

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di combinata nordica: ci si sposta verso la Norvegia, precisamente a Lillehammer. Oggi è andato in scena il Provisional Competition Round dall’HS98: da domani a domenica invece tre gare in tre giorni.

Ad aggiudicarsi la prova odierna è stato il padrone di casa Jaarl Magnus Riiber: miglior distanza di giornata con 97,5 metri. Seguono, molto vicini in una classifica abbastanza corta, il teutonico Terence Weber e l’austriaco Einar Oftebro. Molto bene anche Mario Seidl, quarto con la miglior distanza del leader.

Da segnalare la positiva prova degli italiani: tutti qualificati per la gara di domani. Samuel Costa è il migliore, con 87 metri e la 24ma posizione. Non lontano Alessandro Pittin: 30ma piazza nonostante il salto in un momento non troppo favorevole per le condizioni meteo. 48mo è Raffaele Buzzi.













Foto: By LZ6387 – Own work, CC BY-SA 4.0, Link