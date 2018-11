Sci alpino, brutta caduta per Stefano Gross in allenamento a Madesimo: trauma alla spalla e al ginocchio

Continua il periodo poco fortunato per la Nazionale italiana di sci alpino in questo inizio di stagione. Dopo gli infortuni di Sofia Goggia, di Johanna Schnarf e di Elena Fanchini, arriva un altra notizia negativa in questo senso, i cui connotati però sono ancora da chiarire. Stefano Gross è stato vittima di una brutta caduta in allenamento sulle nevi di Madesimo, dove si stava preparando con la compagine italiana di slalom, come si legge sul sito ufficiale della FISI.

Il 32enne nativo di Bolzano ha subito un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio e alla spalla sinistra. Per questo sono stati fatti i controlli del caso e l’azzurro si è trasferito a Parma per sottoporsi ad un trattamento fisioterapico per cercare di minimizzare i tempi di recupero. Di fatto, nuovi accertamenti saranno effettuati tra una decina di giorni prima di pensare di prendere parte all’appuntamento di Val d’Isere (slalom), previsto il 9 dicembre.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: goran jakus / shutterstock.com