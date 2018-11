Combinata nordica, Coppa del Mondo 2019: i favoriti. Akito Watabe pronto a ripetersi, Fabian Riessle e Johannes Rydzek lo sfidano

La nuova stagione della Coppa del Mondo di combinata nordica inizierà questo fine settimana a Ruka. Sarà ancora una volta la località finlandese a dare al via al massimo circuito internazionale, che si preannuncia anche quest’anno molto combattuto. Andiamo quindi a scoprire i favoriti per la vittoria della classifica generale.

Il giapponese Akito Watabe, dominatore dell’ultima stagione, sarà ancora l’uomo da battere. Il 30enne nipponico ha conquistato ben otto vittorie ed è riuscito così ad alzare la coppa di cristallo, interrompendo il regno di Eric Frenzel. Watabe ha fatto la differenza dal trampolino, riuscendo con dei salti perfetti a partire sempre con un ampio margine sui rivali. Proprio questo punto di forza potrà risultare ancora determinante, visto che al momento resta il migliore saltatore del circuito.

I suoi principali rivali saranno i tedeschi Fabian Riessle e Johannes Rydzek. Entrambi sono stabilmente ai vertici da diverse stagioni e dopo essere stati protagonisti alle Olimpiadi di Pyeongchang, sembrano ora pronti al grande acuto in Coppa del Mondo. Rydzek si è laureato campione olimpico nella Gundersen dal trampolino lungo, mettendosi alle spalle proprio il connazionale. Restando in casa Germania, ovviamente non si può escludere il già citato Eric Frenzel, che dopo l’oro nella Gundersen dal trampolino normale, potrebbe provare a riprendersi la coppa di cristallo.

Tra i pretendenti al successo troviamo anche il norvegese Jan Schmid. Un atleta di 34 anni che lo scorso anno è tornato ai vertici conquistando tre vittorie e chiudendo secondo in classifica generale. La sua grande esperienza sarà quindi un valore aggiunto per gestire al meglio la stagione. Attenzione poi anche ai giovani connazionali Jarl Magnus Riiber ed Espen Andersen, entrambi in evidenza nell’ultimo anno, oltre al finlandese Eero Hirvonen.













Foto: Facebook FIS Nordic Combined